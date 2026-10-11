ஆஸ்திரேலிய அணியுடன் மீண்டும் இணையும் ஜோஷ் இங்கிலிஸ்

சிட்னி,
ஆஸ்திரேலிய விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஜோஷ் இங்கிலிஸ், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணியுடன் மீண்டும் இணைய உள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியின்போது அவரது வலது கை ஆள்காட்டி விரலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. இருப்பினும், அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை என்று மருத்துவப் பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, அவர் தென்னாப்பிரிக்கா சென்று அணியுடன் இணைந்து தனது உடல்தகுதியை மீட்டெடுக்க உள்ளார்.
அவர் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுவாரா அல்லது அதற்குப் பிறகு நடைபெறும் போட்டியில் களமிறங்குவாரா என்பது அவரது உடல்தகுதியைப் பொறுத்தே முடிவு செய்யப்படும். இதற்கிடையில், ஆஸ்திரேலிய ஆல்-ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீனும் காயத்திலிருந்து மீண்டு வருவதால், இருவரும் உடல்தகுதி பெற்றால் அணியின் இறுதி 11 வீரர்களைத் தேர்வு செய்வதில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு சவால் ஏற்படலாம்.