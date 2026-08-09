இந்திய வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் காயம்.. ஆசிய கோப்பையில் விளையாடுவாரா..?

புதுடெல்லி,
6-வது 'ஹன்ட்ரட்' (100 பந்து) கிரிக்கெட் போட்டி இங்கிலாந்தில் நடந்து வருகிறது. இதன் பெண்கள் போட்டியில் சதர்ன் பிரேவ் அணிக்காக ஆடிய இந்திய வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தசைப்பிடிப்பு காயம் காரணமாக எஞ்சிய போட்டி தொடரில் இருந்து விலகி இருக்கிறார்.
அவருக்கு பதிலாக ஆஸ்திரேலிய ஆல்-ரவுண்டர் சார்லி நாட் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த தகவலை சதர்ன் பிரேவ் அணி நிர்வாகம் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. 25 வயதான ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் இந்த தொடரில் 6 ஆட்டங்களில் ஆடி 143 ரன்கள் எடுத்தார்.
பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி வருகிற 28-ந் தேதி துபாயில் தொடங்குகிறது. இந்திய அணி தனது முதலாவது ஆட்டத்தில் 30-ந் தேதி தாய்லாந்துடன் மோதுகிறது. இதற்கு முன்னதாக ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் உடல் தகுதியை எட்டுவது கடினமாகும். இதனால் அவர் ஆசிய கோப்பை போட்டியில் ஆடுவது கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது.