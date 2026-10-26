"ஜோகன்னஸ்பர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக ஆட முடியாது" - எஸ்ஏ20 தொடரிலிருந்து விலகிய பொலார்ட்டு... இதுதான் காரணமா?

மும்பை,
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முதன்மைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பொல்லார்ட்டு, எஸ்ஏ20 தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். இந்த தகவலை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமை நிர்வாகி காசி விஸ்வநாதன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெறும் எஸ் ஏ 20 கிரிக்கெட் தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலம் கடந்த அக்டோபர் 7-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், ஜோகன்னஸ்பர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பொல்லார்ட்டை 15 லட்சம் தென் ஆப்பிரிக்க ரேண்டுகளுக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது.
இதைத்தொடர்ந்து, அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முதன்மை பயிற்சியாளராக பொல்லார்ட்டு நியமிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து, எஸ்ஏ20 தொடரில் ஜோகன்னஸ்பர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாட இயலாது என்று அவர் அந்த அணி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜோகன்னஸ்பர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் குழுமத்துக்கு சொந்தமானது. அதேபோல், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் உரிமையாளர்கள் எஸ்ஏ20 தொடரில் எம்ஐ கேப் டவுன் அணியையும் நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்தச் சூழலில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முதன்மை பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள பொல்லார்ட்டு, மற்றொரு உரிமையாளர் குழுமத்தை சேர்ந்த அணிக்காக விளையாடுவதை தவிர்க்கும் வகையில் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமை நிர்வாகி காசி விஸ்வநாதன் கூறுகையில், “ஜோகன்னஸ்பர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாட முடியாது என்று பொல்லார்ட்டு எங்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். அவருக்கு பதிலாக மாற்று வீரரை தேடி வருகிறோம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முதன்மை பயிற்சியாளராக இருந்த இலங்கையின் முன்னாள் வீரர் மகேலா ஜெயவர்த்தனே அந்தப் பொறுப்பிலிருந்து விலகியதைத் தொடர்ந்து, பொல்லார்ட்டு புதிய பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஏற்கெனவே அந்த அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக செயல்பட்டு வந்த அவர், தற்போது முதன்மை பயிற்சியாளர் பொறுப்புக்கு உயர்ந்துள்ளார்.
வீரராக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி 5 ஐபிஎல் கோப்பைகளை வெல்ல உதவிய பொல்லார்ட், இனி பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் அணியின் வெற்றிக்கு பங்களிக்க உள்ளார்.