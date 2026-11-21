வெல்லிங்டன்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் சதமடித்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் கே.எல். ராகுல் தெரிவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து மண்ணில் தனது முதல் டெஸ்ட் சதத்தைப் பதிவு செய்துள்ள கே.எல். ராகுல், இந்த வாய்ப்புக்காக கடந்த 6 முதல் 7 மாதங்களாகவே தயாராகி வந்ததாக கூறியுள்ளார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், ‘வெவ்வேறு நாடுகளின் சூழ்நிலைகளில் விளையாடுவதும், சிறந்த பந்துவீச்சாளர்களுக்கு எதிராக தங்களை சோதித்துப் பார்ப்பதும் ஒரு கிரிக்கெட் வீரருக்கு முக்கியமான சவால்.
நியூசிலாந்தில் பல பேட்ஸ்மேன்கள் ரன் குவிக்க தடுமாறியுள்ளதால், அந்த சூழ்நிலையில் விளையாட வேண்டும் என்ற ஆசை தனக்கு இருந்தது. வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அதை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள விரும்பினேன்’ என்றார்.
நியூசிலாந்து ஆடுகளங்களில் சிறப்பாக விளையாடிய பேட்ஸ்மேன்களின் ஆட்டங்களை ராகுல் ஆராய்ந்து பார்த்துள்ளார். குறிப்பாக, அங்கு ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் எந்த முறையில் விளையாடினார்கள் என்பதை கவனித்துப் பயிற்சி மேற்கொண்டுள்ளார்.
ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக் உள்ளிட்ட வீரர்களின் ஆட்டங்களை பார்த்ததாகவும் நியூசிலாந்துக்கு முன்கூட்டியே வந்து அங்குள்ள சூழ்நிலைகளுக்கு பழகிக்கொண்டது தனது ஆட்டத்துக்கு உதவியதாகவும் கூறியுள்ளார்.
வெல்லிங்டனில் நடைபெற்று வரும் முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாவது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 486 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
நியூசிலாந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், இந்திய அணி 118 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
இந்திய அணியின் சார்பில் கே.எல். ராகுல் 290 பந்துகளில் 136 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் 9 பவுண்டரிகளும் 2 சிக்ஸர்களும் அடங்கும். தேவ்தத் படிக்கல் 80 ரன்களும், ஷுப்மன் கில் 98 ரன்களும் எடுத்தனர். ரிஷப் பண்ட் 55 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார்.
இந்த சதத்தின் மூலம் நியூசிலாந்து மண்ணில் தனது முதல் டெஸ்ட் இன்னிங்ஸிலேயே சதமடித்த மூன்றாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை ராகுல் பெற்றுள்ளார்.
அதுமட்டுமின்றி, தென் ஆப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நான்கு SENA நாடுகளிலும் டெஸ்ட் சதமடித்த முதல் இந்திய தொடக்க வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.