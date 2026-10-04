புதிய மைல்கல்லை எட்டிய கேஎல் ராகுல்

புதுடெல்லி,
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர பேட்டரும் விக்கெட் கீப்பருமான கேஎல் ராகுல் , சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 10,000 ரன்கள் என்ற மிகப்பெரிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 3வது ஒருநாள் போட்டியில் இந்த சாதனையை அவர் படைத்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 10,000 ரன்களை கடந்த 15வது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை கேஎல் ராகுல் பெற்றுள்ளார். இந்தப் போட்டிக்கு முன்பு 9,965 சர்வதேச ரன்களுடன் இருந்த அவர், 35 ரன்கள் எடுத்தவுடன் 10,000 ரன்களை கடந்தார். அதுமட்டுமின்றி, இந்த முக்கியமான தருணத்தை தனது சிறப்பான பேட்டிங்கால் மேலும் நினைவுகூரத்தக்கதாக மாற்றினார். 87 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 129 ரன்கள் விளாசிய அவர், 10 பவுண்டரிகள் மற்றும் 6 சிக்ஸர்களுடன் அதிரடி காட்டினார். 80 பந்துகளில் சதத்தை எட்டிய அவர், தனது ஒருநாள் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் 9வது சதத்தையும், பதிவு செய்தார்.
இருப்பினும், அவரது 129 ரன்கள் மற்றும் 10,000 ரன்கள் மைல்கல் இருந்தபோதிலும், போட்டியில் இந்தியாவுக்கு வெற்றி கிடைக்கவில்லை; வெஸ்ட் இண்டீஸ் 352/5 எடுத்து 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.