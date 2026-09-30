இன்னும் 2 விக்கெட்டுகள்... வரலாறு படைக்க காத்திருக்கும் குல்தீப் யாதவ்

கவுகாத்தி,
இந்திய அணியின் முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளரான குல்தீப் யாதவ், ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 200 விக்கெட்டுகள் என்ற பிரமாண்ட மைல்கல்லை எட்ட இன்னும் 2 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது.
இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் சுப்மன் கில், விராட் கோலியின் சதம் மற்றும் குல்தீப் யாதவின் சுழல்பந்து வீச்சால் இந்தியா வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.
இப்போட்டியில் 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி 'ஆட்டநாயகன்' (Player of the Match) விருது வென்ற குல்தீப் யாதவ், மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் கவுகாத்தியில் இன்று நடைபெறும் 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் களமிறங்குகிறார்.
இன்றைய போட்டியில் அவர் 2 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றும் பட்சத்தில், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 200 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய 4-வது இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் என்ற சாதனையை குல்தீப் படைப்பார்.
இதுவரை 122 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள குல்தீப் யாதவ், 198 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதில் 10 முறை 4 விக்கெட்டுகளையும், 2 முறை 5 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.