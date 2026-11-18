புதுடெல்லி,
இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் வி.வி.எஸ். லட்சுமணன் தோனியைப் பாராட்டி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்று, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆலோசகராகப் புதிய பொறுப்பை ஏற்க உள்ள மகேந்திர சிங் தோனிக்கு இந்திய கிரிக்கெட் பிரபலங்கள் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் வி.வி.எஸ். லட்சுமணன் தோனியைப் பாராட்டி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், “ஜாம்பவான்கள் கோப்பைகளை மட்டும் வெல்வதில்லை, கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் மனங்களையும் வெல்கிறார்கள். மாஹி, நீங்கள் ஒரு நாட்டுக்கே மறக்க முடியாத பல நினைவுகளையும் மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் கொடுத்துள்ளீர்கள். உங்களின் எளிமை, தலைமைப் பண்பு, நடந்துகொள்ளும் விதம் ஆகியவை பல தலைமுறைகளுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும். களத்தில் ஒரு ஜாம்பவான், களத்துக்கு வெளியே பலருக்கும் முன்னுதாரணம்” என்று லட்சுமணன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.