லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு மாறுகிறாரா யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்?

ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் நட்சத்திர தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலை தங்கள் அணிக்கு டிரேட் முறையில் கொண்டு வர லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி ஆர்வம் காட்டியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.
லக்னோ அணியின் பேட்டிங் வரிசையை வலுப்படுத்தவும், நீண்ட காலத்திற்கான இந்திய கேப்டன்சி வாய்ப்பை உருவாக்கவும் ஜெய்ஸ்வாலை அணியில் சேர்க்க நிர்வாகம் திட்டமிட்டதாகக் கூறப்பட்டது. குறிப்பாக, முன்னாள் இந்திய வீரர் அம்பத்தி ராயுடுவும் ஜெய்ஸ்வால் லக்னோ அணியின் கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்க சிறந்த தேர்வாக இருப்பார் என்று கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த டிரேட் பேச்சுவார்த்தையில் முக்கியமான சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஜெய்ஸ்வாலை விடுவிப்பதற்குப் பதிலாக லக்னோ அணியின் முக்கிய வேகப்பந்துவீச்சாளர்களான முகமது ஷமி மற்றும் மொஹ்சின் கான் ஆகிய இருவரையும் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், தங்களுடைய பந்துவீச்சுப் பலத்தை இழக்க விரும்பாத லக்னோ அணி இந்த நிபந்தனையை ஏற்கத் தயங்கியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை.
கடந்த சில ஐபிஎல் சீசன்களாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் முக்கிய பேட்ஸ்மேனாகத் திகழ்ந்து வரும் ஜெய்ஸ்வால், அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுப்பதில் சிறந்து விளங்குகிறார். ஐபிஎல் போட்டிகளில் இதுவரை 83 ஆட்டங்களில் விளையாடி 2,593 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் இரண்டு சதங்களும் 18 அரைசதங்களும் அடங்கும். குறிப்பாக, 2023ஆம் ஆண்டு 625 ரன்கள் குவித்து தனது திறமையை நிரூபித்தார். 2025ஆம் ஆண்டில் 559 ரன்களும், 2026ஆம் ஆண்டில் 427 ரன்களும் எடுத்துள்ளார். இதனால் அவரை எளிதில் விடுவிக்க ராஜஸ்தான் அணி விரும்பவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
மறுபுறம், ஐபிஎல் 2026 தொடரில் புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்த லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி, அடுத்த சீசனில் வலுவான பேட்டிங் வரிசையுடன் களமிறங்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்திய அணிக்காக விளையாடும் அனுபவம் கொண்ட ஜெய்ஸ்வால் அணியில் இணைந்தால் தொடக்க ஆட்டம் வலுப்பெறுவதுடன், எதிர்கால கேப்டனாகவும் அவரை உருவாக்க முடியும் என்பது லக்னோ அணியின் எதிர்பார்ப்பாக இருந்ததாகத் தெரிகிறது. ஆனால், ஷமி மற்றும் மொஹ்சின் கான் ஆகியோரை இழக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதால் இந்த ஒப்பந்தம் சிக்கலில் முடிந்துள்ளது.