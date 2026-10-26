ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பின்னடைவு? - தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்டில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் விளையாடுவதில் சந்தேகம்

கேப்டவுன்,
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் விளையாடுவதில் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தென்ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் 2 போட்டிகளில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பெற்றுள்ள நிலையில், 3-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி நாளை கேப்டவுனில் தொடங்குகிறது.
இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், இரு அணிகளும் வெற்றிக்காக போராடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டர்பனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. ஆனால், போர்ட் எலிசபெத்தில் நடைபெற்ற 2-வது டெஸ்டில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 31 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.
இதனால், தொடரை வெல்லும் முனைப்புடன் ஆஸ்திரேலிய அணி கடைசிப் போட்டியில் களமிறங்குகிறது.
இதற்கிடையில், ஆஸ்திரேலிய அணியில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய நிக் மேடின்சன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரன்கள் குவிக்கவில்லை. அவர் 4 இன்னிங்ஸ்களில் முறையே 0, 48, 0, 8 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதையடுத்து, 3-வது டெஸ்ட் போட்டிக்கான அணியிலிருந்து அவர் விடுவிக்கப்பட்டு, உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் விளையாட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மாற்று விக்கெட் கீப்பராக அணியில் சேர்க்கப்பட்ட சாம் ஹார்பரும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். ஜோஷ் இங்கிலிஸ் காயத்திலிருந்து மீண்டு உடற்தகுதி பெற்றுள்ளதால், கடைசி போட்டிக்கான அணியில் இடம்பெற்றுள்ளார்.
இதற்கிடையே, ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் கழுத்து வலியால் அவதிப்பட்டு வருகிறார். இதனால், நாளை தொடங்கும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் அவர் விளையாடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
தொடரைக் கைப்பற்ற வேண்டிய முக்கியமான போட்டியில் ஸ்மித் விளையாட முடியாமல் போனால், அது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பின்னடைவாக அமையலாம்.