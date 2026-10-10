மேட் ரென்ஷா அபார சதம்....ஆஸ்திரேலியா 390 ரன்கள் குவிப்பு

டர்பன்,
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில், தொடக்கத்தில் தடுமாறிய ஆஸ்திரேலிய அணி மேட் ரென்ஷாவின் அபாரமான பேட்டிங்கால் மீண்டு வந்து முதல் இன்னிங்ஸில் 390 ரன்கள் எடுத்தது. டர்பனில் உள்ள கிங்ஸ்மீட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியின் இரண்டாவது நாளில் ஆஸ்திரேலியா அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
முதல் நாள் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கப் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினர். வியான் முல்டர், மார்கோ யான்சன் மற்றும் அன்ரிச் நார்ட்ஜே ஆகியோரின் பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் ஆஸ்திரேலியா 124 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
ஆனால், ஐந்தாவது வீரராகக் களமிறங்கிய மேட் ரென்ஷா நிதானமாக விளையாடி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டார். அவருக்கு கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் சிறப்பான ஆதரவு அளித்தார். இருவரும் ஏழாவது விக்கெட்டுக்கு 86 ரன்கள் சேர்த்தனர். கம்மின்ஸ் 43 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
ஆஸ்திரேலிய அணியின் சரிவைத் தடுத்து நிறுத்திய ரென்ஷா, தனது இரண்டாவது டெஸ்ட் சதத்தைப் பதிவு செய்தார். 395 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 190 ரன்கள் எடுத்த அவர், இரட்டைச் சதத்தை நெருங்கிய நிலையில் சைமன் ஹார்மரின் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.
கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் டெஸ்ட் சதம் அடித்துள்ளார். இதற்கு முன்பு 2017ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 184 ரன்கள் எடுத்திருந்தார்.
இந்த இன்னிங்ஸின் மூலம் கிங்ஸ்மீட் மைதானத்தில் டெஸ்ட் போட்டியில் ஐந்தாவது வரிசையில் களமிறங்கிய வீரர் எடுத்த அதிகபட்ச ரன்கள் என்ற சாதனையையும் ரென்ஷா படைத்தார்.
ஆஸ்திரேலியா 240 ரன்களுக்கு 8 விக்கெட்டுகளை இழந்தபோது, ரென்ஷாவுடன் இணைந்த நாதன் லயன் அணியின் ஸ்கோரை மேலும் உயர்த்தினார்.
இருவரும் ஒன்பதாவது விக்கெட்டுக்கு 134 ரன்கள் சேர்த்தனர். கிங்ஸ்மீட் மைதானத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக ஒன்பதாவது விக்கெட்டுக்குப் பதிவான அதிகபட்ச கூட்டணி இதுவாகும்.
லயன் 27 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் மார்கோ யான்சனின் பந்துவீச்சில் எல்பிடபிள்யூ முறையில் ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் ரென்ஷாவும் சைமன் ஹார்மரின் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழக்க, ஆஸ்திரேலியாவின் முதல் இன்னிங்ஸ் 390 ரன்களில் முடிவுக்கு வந்தது.
390 ரன்கள் எடுத்த ஆஸ்திரேலியாவுக்குப் பதிலாக முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தென்னாப்பிரிக்கா, தொடக்கத்திலேயே ரியான் ரிக்கல்டனை இழந்தது. அவர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டின் பந்துவீச்சில் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார்.
தென்னாப்பிரிக்கா 2வது நாள் முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு 27 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.