ஐஎல்டி20 (ILT20) கிரிக்கெட் தொடரில் டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணிக்கு எதிரான பரபரப்பான ஆட்டத்தில் எம்.ஐ. எமிரேட்ஸ் அணி சூப்பர் ஓவரில் வெற்றி பெற்றது. முதலில் நடைபெற்ற 20 ஓவர் ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் தலா 186 ரன்கள் எடுத்ததால் போட்டி டை ஆனது. இதையடுத்து வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க சூப்பர் ஓவர் நடத்தப்பட்டது. இதில் கடைசிப் பந்தில் சிக்சர் விளாசிய நிக்கோலஸ் பூரன் மும்பை எமிரேட்ஸ் அணிக்கு வெற்றியைப் பெற்றுத் தந்தார்
அபுதாபியில் உள்ள சையத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த மஎம்.ஐ. எமிரேட்ஸ் அணிக்கு முகமது வாசிம் 6 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தார். பின்னர் களமிறங்கிய நிக்கோலஸ் பூரன் ஆரம்பத்தில் ரன்கள் எடுக்கத் தடுமாறினார். ஒரு கட்டத்தில் 13 பந்துகளில் 3 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்திருந்தார்.
ஆனால் அதன்பிறகு தனது அதிரடியை வெளிப்படுத்தத் தொடங்கினார். மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிய குசல் பெரேராவும் அவருக்கு ஒத்துழைப்பு அளித்தார். இருவரும் இணைந்து 63 பந்துகளில் 103 ரன்கள் சேர்த்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
குசல் பெரேரா 45 பந்துகளில் 76 ரன்கள் விளாசினார். இதில் 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்சர்கள் அடங்கும்.
மறுபுறம் நிக்கோலஸ் பூரன் 57 பந்துகளில் 89 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இதில் 3 பவுண்டரிகள், 8 சிக்சர்கள் அடங்கும்.
இதனால் எம்.ஐ. எமிரேட்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 186 ரன்கள் எடுத்தது
187 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணிக்கு பகர் ஜமான் சிறப்பான தொடக்கம் அளித்தார். அவர் 29 பந்துகளில் 42 ரன்கள் விளாசினார்.
அவருடன் இணைந்து விளையாடிய ஆண்ட்ரிஸ் காஸ் 27 பந்துகளில் 35 ரன்கள் எடுத்தார். தொடர்ந்து ஷிம்ரன் ஹெட்மையர் அதிரடியாக விளையாடி 17 பந்துகளில் 25 ரன்கள் சேர்த்தார்.
இதனால் அந்த அணி 14 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 119 ரன்கள் எடுத்து வலுவான நிலையில் இருந்தது. வெற்றி டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணியின் பக்கம் இருப்பதாகத் தோன்றிய நிலையில், கிறிஸ் ஜோர்டான் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றினார்.
எம்.ஐ. எமிரேட்ஸ் அணி அணியின் அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் கிறிஸ் ஜோர்டான் ஒரே ஓவரில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி எதிரணிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
முதலில் ஆண்ட்ரிஸ் காஸை ஆட்டமிழக்கச் செய்த அவர், அடுத்தடுத்து ஷதாப் கான் மற்றும் ஷிம்ரன் ஹெட்மையரையும் வெளியேற்றினார்.
இதனால் டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணியின் ரன் வேகம் குறைந்தது. தொடர்ந்து ரஷித் கானும் தனது சுழற்பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
ரஷித் கான் 25 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளையும், கிறிஸ் ஜோர்டான் 21 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதனால் 142 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணி தடுமாறியது
டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணிக்கு கடைசி 3 ஓவர்களில் 45 ரன்கள் தேவைப்பட்டன. இந்த இக்கட்டான சூழலில் விரித்யா அரவிந்த் மற்றும் குஸைமா தன்வீர் அதிரடியாக விளையாடினர்.
அரவிந்த் 12 பந்துகளில் 25 ரன்கள் எடுத்தார். கடைசி ஓவரில் அந்த அணியின் வெற்றிக்கு 20 ரன்கள் தேவைப்பட்டன.
ஜாஹூர் கான் வீசிய அந்த ஓவரில் அரவிந்த் ஆட்டமிழந்தாலும், மொயின்? இல்லை, முஜீப் உர் ரஹ்மான் மற்றும் குஸைமா தன்வீர் தொடர்ந்து ரன்கள் சேர்த்தனர்.
கடைசி இரண்டு பந்துகளில் ஒரு சிக்சர், ஒரு பவுண்டரி விளாசிய குஸைமா தன்வீர் ஆட்டத்தை டை செய்தார். இதனால் டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 186 ரன்கள் எடுத்தது. போட்டி சூப்பர் ஓவருக்குச் சென்றது
சூப்பர் ஓவரில் முதலில் பேட்டிங் செய்த டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணிக்கு கிறிஸ் ஜோர்டான் அபாரமாகப் பந்துவீசினார். அந்த அணி ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு 7 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
இதையடுத்து 8 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் எம்.ஐ. எமிரேட்ஸ் அணி களமிறங்கியது. கீரன் பொல்லார்டு மற்றும் ஷெர்ஃபேன் ரூதர்போர்டு பேட்டிங் செய்தனர்.
குஸைமா தன்வீர் பந்துவீச்சில் முதல் 5 பந்துகளில் மும்பை அணியால் 3 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. கடைசிப் பந்தில் வெற்றிக்கு 5 ரன்கள் தேவைப்பட்டன.
அப்போது களமிறங்கிய நிக்கோலஸ் பூரன் கடைசிப் பந்தை எதிர்கொண்டு பிரமாண்டமான சிக்சருக்கு விரட்டினார். இதனால் எம்.ஐ. எமிரேட்ஸ் சூப்பர் ஓவரில் வெற்றி பெற்று ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது.