கிரிக்கெட்

இந்திய அணியில் முகமது ஷமியின் எதிர்காலம் முடிவுக்கு வந்ததா?... மீண்டும் புறக்கணிப்பு

இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் முகமது ஷமிக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை.
இந்திய அணியில் முகமது ஷமியின் எதிர்காலம் முடிவுக்கு வந்ததா?... மீண்டும் புறக்கணிப்பு
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புதுடெல்லி,

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி, தேசிய அணிக்குத் திரும்பும் வாய்ப்பு மேலும் சிக்கலாகியுள்ளதாக தெரிகிறது. இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் அவருக்கு மீண்டும் இடம் கிடைக்காதது, அவரது சர்வதேச கிரிக்கெட் எதிர்காலம் குறித்து கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

தேசிய அணியில் நீடிக்கும் புறக்கணிப்பு

2023 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற முக்கிய பங்கு வகித்த ஷமி, கடைசியாக 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாடினார். சர்வதேச டி20 போட்டியில் 2025-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக கடைசியாக களமிறங்கிய அவர், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விளையாடி ஏறத்தாழ மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது.

காயத்திலிருந்து மீண்டாலும் வாய்ப்பு இல்லை

நீண்டகால காயத்திலிருந்து மீண்டு, உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட போதிலும், ஷமியால் மீண்டும் இந்திய அணியில் இடத்தை பெற முடியவில்லை. ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி தொடங்கும் இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் அவரது பெயர் இடம்பெறவில்லை.

இளம் வீரர்களுக்கு முன்னுரிமை

வரவிருக்கும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்காக, இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் மற்றும் தலைமைத் தேர்வாளர் அஜித் அகர்கர், இளம் வீரர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கும் முடிவில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால், இந்திய அணியின் அனுபவம் மிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளரான முகமது ஷமியின் சர்வதேச கிரிக்கெட் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

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