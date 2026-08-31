6-வது இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்... 900 விக்கெட்டுகள் கிளப்பில் இணைந்த ஷமி

பெங்களூரு,
இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி, உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் அரிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
பெங்களூருவில் துலீப் டிரோபி அரையிறுதிப் போட்டியில் மத்திய மண்டல - கிழக்கு மண்டல அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. இந்தப் போட்டியில் கிழக்கு மண்டல அணியின் ஷமி 16 ஓவர்கள் பந்துவீசி யாஷ் ரத்தோர் மற்றும் அர்ஷத் கான் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதில் அர்ஷத் கானின் விக்கெட்டை வீழ்த்தியதன் மூலம் முதல்தர, லிஸ்ட்-ஏ மற்றும் டி20 போட்டிகள் என அனைத்து வடிவங்களையும் சேர்த்து தனது தொழில்முறை கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் 900 விக்கெட்டுகளை ஷமி நிறைவு செய்தார்.
இதன் மூலம் தொழில்முறை கிரிக்கெட்டில் 900 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய 6-வது இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
மத்திய மண்டல அணியின் முதல் இன்னிங்ஸில் கிழக்கு மண்டல அணி சிறப்பாக பந்துவீசி, அந்த அணியை 266 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் செய்தது. தற்போது கிழக்கு மண்டல அணி 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து 204 ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறது.