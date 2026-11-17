சென்னை,
தோனியின் ஐ.பி.எல். எதிர்காலம் என்ன? என்பது பற்றிய எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
2027-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எல். தொடருக்கான வீரர்கள் தக்கவைப்பு மற்றும் விடுவிப்பு பட்டியலை 10 அணிகளும் இன்று சமர்ப்பிக்க உள்ளன. இதனால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி தொடர்ந்து விளையாடுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
2027-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எல். தொடருக்கான மினி ஏலம் டிசம்பர் 16-ம் தேதி கோவாவில் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக வீரர்கள் தக்கவைப்பு மற்றும் விடுவிப்பு விவரங்களை இன்று மாலைக்குள் அனைத்து அணிகளும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
45 வயதான தோனி, 2008-ம் ஆண்டு முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். அவரது தலைமையில் சென்னை அணி 5 முறை ஐ.பி.எல். கோப்பையை வென்றுள்ளது.
2020-ம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற தோனி, தொடர்ந்து ஐ.பி.எல். தொடரில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார். 2024-ம் ஆண்டு சீசனுக்கு முன்பு கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிடம் அந்தப் பொறுப்பை ஒப்படைத்தார்.
கடந்த 2026-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எல். தொடரில் காயம் காரணமாக தோனி ஒரு போட்டியில்கூட விளையாடவில்லை. இதனால் அவர் அடுத்த சீசனில் விளையாடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
சமீபத்தில் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய தோனி, தனது உடல்நிலை மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனைகளுக்குப் பிறகு டிசம்பர் மாதத்துக்குள் அடுத்த சீசனில் விளையாடுவது குறித்து முடிவெடுப்பேன் என்று கூறியிருந்தார்.
இதற்கிடையே, தோனி வீரராகத் தொடராமல் சென்னை அணியின் ஆலோசகர் அல்லது வழிகாட்டி பொறுப்பை ஏற்கலாம் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஆனால், இது குறித்து சென்னை அணி அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
இதுவரை 5 வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மூலம் 10 வீரர்கள் அணிகள் மாறியுள்ளனர். இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியும் 4 வீரர்கள் அடங்கிய பரிமாற்றத்தை மேற்கொண்டுள்ளன.
அதன்படி, சென்னை அணியில் இருந்த கலீல் அகமது, நாதன் எல்லீஸ் ஆகியோர் ஐதராபாத் அணிக்குச் சென்றுள்ளனர். அவர்களுக்குப் பதிலாக இங்கிலாந்து வீரர் லியாம் லிவிங்ஸ்டன், ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் ஆகியோரை சென்னை அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
இதற்கிடையே, மேலும் சில வீரர்கள் வர்த்தக முறையில் அணிகள் மாற வாய்ப்புள்ளதாகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று மாலை வெளியாகும் வீரர்கள் தக்கவைப்பு மற்றும் விடுவிப்பு பட்டியலில் தோனியின் பெயர் இடம்பெறுமா என்பதே ரசிகர்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.