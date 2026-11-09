7,000 டெஸ்ட் ரன்களை கடந்த முதல் வீரர்... வங்காளதேச கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு படைத்த முஷ்பிகுர் ரஹீம்

சில்ஹெட்,
வங்கதேச கிரிக்கெட் அணியின் மூத்த வீரர் முஷ்பிகுர் ரஹீம், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 7,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் வங்காளதேச வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
வங்காளதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. மிர்பூரில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என முன்னிலை பெற்றது.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் போட்டி கடந்த நவம்பர் 5-ம் தேதி சில்ஹெட்டில் தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
அமிர் ஜாங்கூ 133 ரன்கள் விளாச, அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 356 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை விளையாடிய வங்காளதேச அணி 386 ரன்கள் குவித்தது. இதன் மூலம் அந்த அணி 30 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து 2-வது இன்னிங்ஸை விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 398 ரன்கள் குவித்து ஆட்டத்தை டிக்ளேர் செய்தது. இதையடுத்து வங்காளதேச அணிக்கு 369 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
கடைசி நாளான இன்று 369 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வங்காளதேச அணி 2-வது இன்னிங்ஸை தொடங்கியது. தொடக்கத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய அந்த அணிக்கு தவ்ஹித் ஹிரிடோய், முஷ்பிகுர் ரஹிம் ஜோடி நம்பிக்கை அளித்தது.
ஹிரிடோய் 82 ரன்களும், முஷ்பிகுர் ரஹிம் 49 ரன்களும் எடுத்தனர். பின்னர் வங்காளதேச அணி 59 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 184 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது மோசமான வெளிச்சம் காரணமாக ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து விளையாட முடியாததால் போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
ஏற்கனவே முதல் டெஸ்டில் வெற்றி பெற்றிருந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை 1-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
இப்போட்டியில் முஷ்பிகுர் ரஹீம், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 7,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் வங்காளதேச வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
இதற்கு முன்பு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 5,000 ரன்களை (2022-ம் ஆண்டு), 6,000 ரன்களை (2024-ம் ஆண்டு) கடந்த முதல் வங்காளதேச வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றிருந்த அவர் தற்போது 7,000 ரன்களையும் கடந்து தனது சாதனையை மேலும் உயர்த்தியுள்ளார்.
இந்த பட்டியலில் மோமினுல் ஹக் 5,293 ரன்களுடன் 2-வது இடத்திலும், தமிம் இக்பால் 5,134 ரன்களுடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
டெஸ்ட் போட்டிகளில் வங்காளதேச வீரர்களில் அதிக சதங்கள் அடித்தவராகவும் முஷ்பிகுர் ரஹீம் உள்ளார். அவர் இதுவரை 14 சதங்கள் அடித்துள்ளார். மோமினுல் ஹக் 13 சதங்களுடனும், தமிம் இக்பால் 10 சதங்களுடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் முஷ்பிகுர் ரஹீமின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் 219 ரன்கள் (ஆட்டமிழக்காமல்) ஆகும். வங்காளதேச வீரர் ஒருவரின் அதிகபட்ச டெஸ்ட் ஸ்கோராக இது நீண்ட காலம் இருந்து வந்தது.
ஆனால், இந்த சில்ஹெட் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் தவ்ஹித் ஹிரிடோய் ஆட்டமிழக்காமல் 242 ரன்கள் எடுத்ததால், முஷ்பிகுரின் சாதனை முறியடிக்கப்பட்டது.
ஒருநாள் போட்டிகளில் 6,697 ரன்களும், டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் 1,495 ரன்களும் முஷ்பிகுர் ரஹீம் எடுத்துள்ளார். இந்த இரு வகையான போட்டிகளில் இருந்தும் அவர் ஏற்கெனவே ஓய்வு பெற்றுவிட்டார். தற்போது டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டும் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார்.