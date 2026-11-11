எனது அணி பஞ்சாப் - ஹர்திக் பாண்டியாவின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலிருந்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு மாறியுள்ள இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற வீரர்கள் பரிமாற்றத்தில் ஹர்திக் பாண்டியா பஞ்சாப் அணிக்கும், வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் மும்பை அணிக்கும் மாறியுள்ளனர். இந்தப் பரிமாற்றத்திற்கு ஐபிஎல் நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வெளியிட்டது.
இதன் மூலம் பஞ்சாப் அணியில் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலும், தலைமைப் பயிற்சியாளர் ரிக்கி பாண்டிங் வழிகாட்டுதலிலும் ஹர்திக் பாண்டியா விளையாட உள்ளார்.ஏற்கெனவே மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்காக கேப்டனாகச் செயல்பட்ட அனுபவம் கொண்ட ஹர்திக், தற்போது பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் புதிய பயணத்தைத் தொடங்க உள்ளார்.
இது தொடர்பாக ஹர்திக் பாண்டியா வெளியிட்டுள்ள இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில்,
எனது கேப்டன் – ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்,
எனது பயிற்சியாளர் – ரிக்கி பாண்டிங்,
எனது அணி – ஒட்டுமொத்த பஞ்சாப்.
நான் உங்கள் பின்னால் நிற்கிறேன். என தெரிவித்துள்ளார்.