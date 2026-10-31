ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றப்போவது யார்? நமீபியா - அயர்லாந்து இன்று மோதல்

விந்தோக்,
நமீபியா, அயர்லாந்து இடையேயான 5வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது.
நமீபியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அயர்லாந்து 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் 4 போட்டிகள் நடைபெற்ற நிலையில் 2-2 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் இரு அணிகளும் சம நிலையில் உள்ளன.
இந்நிலையில், நமீபியா, அயர்லாந்து இடையேயான 5வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது. விந்தோக் நகரில் இந்திய நேரப்படி இன்று மதியம் 1 மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்குகிறது.
இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றப்போவது எந்த அணி? என்பதில் எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளதால் இன்றைய ஆட்டத்தில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சமிருக்காது.