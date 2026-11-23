வெலிங்டன்,
இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியை டிரா செய்தது குறித்து நியூசிலாந்து கேப்டன் டாம் லாதம் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
வெலிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து அணி 70 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அப்போது ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், கிளென் பிலிப்ஸ் இணைந்து 6-வது விக்கெட்டுக்கு 216 ரன்கள் சேர்த்தனர். இதனால் நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் எடுத்தது.
இதையடுத்து இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்ற இந்திய அணி, நியூசிலாந்தின் 2-வது இன்னிங்சில் 119 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வெற்றியை எதிர்நோக்கியது.
ஆனால், டேரில் மிட்செல் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் நிதானமாக விளையாடி இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை தடுத்தனர். நியூசிலாந்து அணி 239 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தநிலையில், போட்டி டிரா ஆனது.
இப்போட்டிக்கு பின், டிரா வெற்றியைப் போன்ற உணர்வை தந்ததா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த டாம் லாதம், முதல் நாளில் தங்கள் அணி இருந்த நிலையைக் கருத்தில் கொண்டால் இந்த முடிவு மகிழ்ச்சியளிப்பதாக கூறினார்.
முதல் நாளில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து நெருக்கடியில் இருந்த நிலையில், 360 முதல் 370 ரன்கள் வரை எடுத்தது பெரிய விஷயம் என்றும், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் அமைத்த பார்ட்னர்ஷிப் அணிக்கு உதவியதாகவும் தெரிவித்தார்.
இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸ் மற்றும் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் சிறப்பாக விளையாடியதாக குறிப்பிட்ட லாதம், தங்கள் அணி நீண்ட நேரம் களத்தில் நிலைத்து நின்று போட்டியை டிரா செய்தது மகிழ்ச்சியளிப்பதாக தெரிவித்தார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 27-ம் தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. முதல் போட்டி டிராவில் முடிந்துள்ளதால், தொடரைக் கைப்பற்ற இரு அணிகளும் இந்தப் போட்டியில் வெற்றிபெற முயற்சிக்கும்.