இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி நியூசிலாந்தின் கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 356 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை விளையாடிய இந்திய அணி 246 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 110 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து 2-வது இன்னிங்ஸை விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. தொடக்கத்தில் டாம் லாதம் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தாலும், டெவான் கான்வே மற்றும் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் ஆகியோர் அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர். இருவரும் இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் தாக்குதலைச் சமாளித்து ரன்கள் சேர்த்தனர். பின்னர் ரச்சின் ரவீந்திராவும் களமிறங்கி சிறப்பாக விளையாடினார். இதனால் நியூசிலாந்து அணியின் ஸ்கோர் வேகமாக உயர்ந்தது.
ெவான் கான்வே அரைசதம் அடித்து 51 ரன்கள் எடுத்தார். ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 22 ரன்கள் சேர்த்தார். ரச்சின் ரவீந்திரா சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 46 ரன்கள் எடுத்தார். இதனால் 3-வது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 2-வது இன்னிங்ஸில் 46 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 133 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. டேரில் மிட்செல் 5 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தார்.
இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவை விட மொத்தம் 243 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக அமைந்தது. குறிப்பாக துருவ் ஜூரல் 88 ரன்கள் எடுத்து தனி ஆளாகப் போராடியபோதும், மற்ற வீரர்களிடமிருந்து போதிய ஒத்துழைப்பு கிடைக்கவில்லை.
தற்போது நியூசிலாந்து அணி வலுவான நிலையில் இருப்பதால் 4-வது நாள் ஆட்டம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். நியூசிலாந்து அணி மேலும் ரன்கள் சேர்த்து இந்தியாவுக்கு பெரிய இலக்கை நிர்ணயிக்க முயற்சி செய்யும். மறுபுறம் இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் விரைவாக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி நியூசிலாந்தின் முன்னிலையைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.