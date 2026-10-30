நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடர்: பிரசித் கிருஷ்ணா விலகல்

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். காயத்திலிருந்து முழுமையாகக் குணமடையாததால் அவருக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (BCCI) மருத்துவக் குழு உடற்தகுதி அனுமதி வழங்கவில்லை. இதனால் நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கும் நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடரில் அவர் விளையாட மாட்டார் என்று பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியின்போது பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அந்தப் போட்டியில் ஐந்து ஓவர்கள் மட்டுமே வீசிய நிலையில் வலியால் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். அதன்பிறகு பெங்களூருவில் உள்ள Centre of Excellence (CoE) மருத்துவ மற்றும் பயிற்சி மையத்தில் தொடர்ந்து சிகிச்சை மற்றும் மறுவாழ்வுப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தார். இருப்பினும், சர்வதேசப் போட்டியில் பங்கேற்கத் தேவையான முழுமையான உடற்தகுதியை அவர் இன்னும் எட்டவில்லை.
பிரசித் கிருஷ்ணா ஒருநாள் தொடரிலிருந்து விலகியிருந்தாலும், அவரை உடனடியாக சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாட வைக்காமல், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்குத் தயார்படுத்த இந்திய அணி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.