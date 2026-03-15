தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டி - நியூசிலாந்து பேட்டிங் தேர்வு

மவுண்ட் மவுன்கானுய்,
நியூசிலாந்து மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் மோதும் முதல் டி20 போட்டி இன்று பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்த டி20 தொடரில் இரு அணிகளும் டி20 உலகக் கோப்பைக்கு பின் மீண்டும் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளன.
இந்நிலையில், இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டுள்ளது. இதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி, தென் ஆப்பிரிக்க அணி முதலில் பந்து வீச உள்ளது.
பே ஓவல் மைதான பிட்ச் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். சின்ன பவுண்டரிகள் இருப்பதால் அதிக ரன்கள் குவியும் போட்டியாக இது இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதே சமயம் போட்டியின் தொடக்கத்தில் பந்து ஸ்விங் ஆகும் வாய்ப்பும் உள்ளதால் தொடக்க வீரர்கள் கவனமாக விளையாட வேண்டியிருக்கும்.