நியூசிலாந்து தொடர்: இந்திய அணியில் ஆகிப் நயிப் சேர்ப்பு

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி (Auqib Nabi) சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமான பிசிசிஐ (BCCI) வெளியிட்டுள்ளது.
இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான பிரசித் கிருஷ்ணா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின்போது காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டார்.
இதனால் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இருந்து அவர் விலகியுள்ளார்.
காயத்திலிருந்து முழுமையாக மீண்டு வருவதற்கும், அடுத்ததாக நடைபெற உள்ள டெஸ்ட் தொடருக்கு தயாராகுவதற்கும் அவருக்கு கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது.
ஜம்மு காஷ்மீரைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஆகிப் நபி, முதலில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியில் மட்டுமே தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தார்.
தற்போது பிரசித் கிருஷ்ணா காயம் காரணமாக விலகியுள்ளதால், அவருக்குப் பதிலாக முதல் மூன்று போட்டிகளுக்கான அணியிலும் நபி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இதன் மூலம் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளுக்கும் அவர் தேர்வில் இடம்பெற்றுள்ளார்.