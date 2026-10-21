நியூசிலாந்து தொடர்: பயிற்சியை தொடங்கிய இந்திய அணி

வெல்லிங்டன்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 சர்வதேசத் தொடருக்காக இந்திய ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணி பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரை முடித்த சில நாட்களிலேயே இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்குப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதால், வீரர்களுக்குத் தயாராகும் நேரம் குறைவாக உள்ளது. எனவே, நியூசிலாந்தின் குளிர்ச்சியான வானிலை, வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான ஆடுகளங்கள் மற்றும் பந்தின் ஸ்விங் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப தங்களை விரைவாக மாற்றிக்கொள்வது இந்திய அணிக்கு முக்கியமாக இருக்கும்.
இந்தத் தொடரில் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் இந்திய அணிக்குத் தலைமை தாங்குகிறார். அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, அக்சர் படேல் உள்ளிட்ட வீரர்களுடன், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு டி20 அணிக்குத் திரும்பியுள்ள புவனேஷ்வர் குமாரும் கவனம் ஈர்க்கிறார். இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் இந்தத் தொடர் முக்கியமான வாய்ப்பாக அமையும்.
முதல் டி20 போட்டி அக்டோபர் 22-ஆம் தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெறுகிறது. இரண்டாவது போட்டி அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி அதே நகரிலும், மூன்றாவது போட்டி அக்டோபர் 27-ஆம் தேதி வெலிங்டனிலும் நடைபெறவுள்ளது. நான்காவது போட்டி அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி ஆக்லாந்திலும், ஐந்தாவது மற்றும் கடைசிப் போட்டி நவம்பர் 1-ஆம் தேதி ஹாமில்டனிலும் நடைபெறும். இந்தத் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வெற்றியுடன் தொடங்குவதையே இந்திய அணி இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.