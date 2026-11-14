நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய அணியில் இடம்பிடித்த குர்னூர் பிரார்

நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, அந்நாட்டுக்கு எதிராக 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட உள்ளது. இந்தத் தொடருக்கான இந்திய அணியில் கடைசி நேரத்தில் முக்கியமான மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளரான குர்னூர் பிரார் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) நவம்பர் 14ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த டெஸ்ட் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ், உள்நாட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து அவருக்குப் பதிலாக குர்னூர் பிரார் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். பஞ்சாப் அணிக்காக விளையாடி வரும் குர்னூர் பிரார், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலும் இந்திய அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார். தற்போது டெஸ்ட் அணியிலும் இடம்பிடித்திருப்பது அவருக்கு முக்கியமான வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.
இதன் காரணமாக நவம்பர் 15ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5-வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் குர்னூர் பிரார் விளையாட மாட்டார். அவருக்குப் பதிலாக வேறு வீரர் யாரும் ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும் பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.