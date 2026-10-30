நியூசிலாந்தின் 3-வது பந்துவீச்சாளர்... புதிய மைல்கல்லை எட்டி மிட்செல் சாண்ட்னர் சாதனை

ஆக்லாந்து,
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 150 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய நியூசிலாந்து வீரர்கள் பட்டியலில் மிட்செல் சாண்ட்னர் இணைந்துள்ளார். இதன் மூலம், இந்த மைல்கல்லை எட்டிய நியூசிலாந்தின் 3-வது பந்துவீச்சாளர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 4-வது டி20 போட்டி ஆக்லாந்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் 4 ஓவர்கள் பந்துவீசிய மிட்செல் சாண்ட்னர், 24 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். இந்திய வீரர்கள் அக்சர் படேல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை அவர் வீழ்த்தினார்.
இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 150 விக்கெட்டுகளை கடந்த 3-வது நியூசிலாந்து வீரராக சாண்ட்னர் இடம்பிடித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணிக்காக சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய வீரர்கள் பட்டியலில்:
1. ஈஷ் சோதி - 165 விக்கெட்டுகள்
2. டிம் சௌதி - 164 விக்கெட்டுகள்
3. மிட்செல் சாண்ட்னர் - 151 விக்கெட்டுகள்
இந்தப் போட்டியில் கிளென் பிலிப்ஸ் 49 பந்துகளில் 107 ரன்கள் விளாசினார். மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 25 பந்துகளில் 65 ரன்கள் எடுத்தார். இதனால் நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 259 ரன்கள் குவித்தது.
260 ரன்கள் என்ற இலக்கைத் துரத்திய இந்திய அணி, 172 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.