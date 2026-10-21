“வேகம் முக்கியமல்ல, திறமைதான் முக்கியம்” - புவனேஷ்வர் குமாருக்கு ஜேக்கப் டபி புகழாரம்

கிறிஸ்ட்சர்ச்,
“அவர் உலகின் அதிவேகப் பந்துவீச்சாளர் கிடையாது. ஆனால், அவரிடம் அபாரமான திறமை இருக்கிறது” என்று இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமாரை நியூசிலாந்து வீரர் ஜேக்கப் டபி பாராட்டியுள்ளார்.
இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நாளை (அக்டோபர் 22) கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் தொடங்குகிறது. இந்நிலையில், இந்திய அணிக்கு திரும்பியுள்ள புவனேஷ்வர் குமார் குறித்து நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேக்கப் டபி புகழ்ந்து பேசியுள்ளார்.
புவனேஷ்வர் குமார் குறித்து டபி கூறுகையில், அவர் உலகின் அதிவேகப் பந்துவீச்சாளர் இல்லை என்றாலும், பந்துவீச்சில் மிகுந்த திறமை கொண்டவர் என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், பேட்டர்களின் ஆட்டத்தை நன்கு கணித்து செயல்படும் திறன் அவருக்கு இருப்பதாகவும் பாராட்டினார்.
இந்திய அணியின் அனுபவமிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளரான புவனேஷ்வர் குமார், கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் டி20 அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார். பந்தை ஸ்விங் செய்வதிலும், துல்லியமாகப் பந்துவீசுவதிலும் சிறந்து விளங்கும் அவரது அனுபவம், நியூசிலாந்து தொடரில் இந்திய அணிக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தொடரில் அவரது செயல்பாடு எவ்வாறு அமையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.