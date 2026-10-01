தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டி: ஆஸ்திரேலியா ஆறுதல் வெற்றி

டர்பன்,
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் கடைசி போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா 45 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, தென் ஆப்பிரிக்காவின் தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றும் வாய்ப்பைத் தடுத்தது.
பொட்செப்ஸ்ட்ரூமில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டி மழை காரணமாக பாதிக்கப்பட்டது. பிற்பகலில் பெய்த மழையால் மைதானம் ஈரமாக இருந்ததால் போட்டி தாமதமாகத் தொடங்கியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா, மிட்செல் மார்ஷ், அலெக்ஸ் கேரி உள்ளிட்டோரின் பங்களிப்பால் 50 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 322 ரன்கள் குவித்தது.
ஆஸ்திரேலிய அணியில் மிட்செல் மார்ஷ் மீண்டும் சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கினார். வெறும் 33 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்த அவர், தொடரில் தொடர்ந்து மூன்றாவது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். டிராவிஸ் ஹெட் 9-வது ஓவரில் ஆட்டமிழந்த பிறகு ஆஸ்திரேலியாவின் ரன் வேகம் சற்று குறைந்தது. பின்னர் மார்ஷும் ஆட்டமிழந்தார். கூப்பர் கானொலியும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாமல் வெளியேறினார். இதனால் ஆஸ்திரேலியா தடுமாறிய நிலையில், இளம் வீரர் ஆலிவர் பீக் மற்றும் அலெக்ஸ் கேரி இணைந்து 73 ரன்கள் சேர்த்து அணியை மீட்டனர். அரைசதத்தை நெருங்கிய பீக் 48 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து கேரி மற்றும் மாட் ரென்ஷா 66 ரன்கள் சேர்த்து ஆஸ்திரேலியாவை 250 ரன்களைக் கடக்கச் செய்தனர்.
323 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு தொடக்கத்திலேயே பின்னடைவு ஏற்பட்டது. குயின்டன் டி காக் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் கேப்டன் எய்டன் மார்க்ரமும் விக்கெட்டை இழக்க, தென் ஆப்பிரிக்கா 30/2 எனத் தடுமாறியது. அதற்கு மேல், டோனி டி சோர்ஸி காயம் காரணமாக போட்டியில் இருந்து வெளியேறியதால், அந்த அணிக்கு பேட்டிங் வரிசையில் மேலும் பின்னடைவு ஏற்பட்டது.
இதன் பின்னர் ரியான் ரிக்கெல்டன் மற்றும் மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கே இணைந்து 72 ரன்கள் சேர்த்து அணியின் இன்னிங்ஸை மீட்டனர். ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஆடம் ஸாம்பா அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தார். ப்ரீட்ஸ்கே ஸ்டம்பிங் செய்யப்பட்டும், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் எல்பிடபிள்யூ முறையிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
28 ஓவர்கள் முடிவில் தென் ஆப்பிரிக்கா 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 145 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது மீண்டும் மழை குறுக்கிட்டது. அப்போது ரியான் ரிக்கெல்டன் 71 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். ஆனால் டிஎல்எஸ் கணக்கீட்டின்படி தென் ஆப்பிரிக்கா தேவையான ரன்களை விட மிகவும் பின்தங்கியிருந்தது. தொடர்ந்து மழை பெய்ததால் போட்டியை மீண்டும் தொடங்க முடியவில்லை. இதனால் டிஎல்எஸ் முறையில் ஆஸ்திரேலியா 45 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் தென் ஆப்பிரிக்கா தொடரை முழுமையாக வெல்லும் வாய்ப்பு முடிவுக்கு வந்தது. அதே நேரத்தில், தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த ஆஸ்திரேலியா, கடைசி போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆறுதல் வெற்றியுடன் தொடரை நிறைவு செய்தது.