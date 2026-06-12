கிரிக்கெட்

ஒருநாள் கிரிக்கெட் தரவரிசை: இந்திய அணி முதலிடத்தில் நீடிப்பு

நியூசிலாந்து அணி, ஆஸ்திரேலியா மாற்றமின்றி தொடருகின்றன.
ஒருநாள் கிரிக்கெட் தரவரிசை: இந்திய அணி முதலிடத்தில் நீடிப்பு
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துபாய்,

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) ஒருநாள் போட்டி அணிகளின் வரு டாந்திர புதுபிக்கப்பட்ட தரவரிசை பட்டியலை நேற்று வெளியிட்டது. இதன் படி ஒரு புள்ளியை இழந்துள்ள இந்திய அணி (118 புள்ளி) தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. நியூசிலாந்து அணி (113) 2 புள்ளி அதிகரித்து 2-வது இடத்திலும், உலக சாம்பியன் ஆஸ்திரேலியா (109) 3-வது இடத்திலும் மாற்றமின்றி தொடருகின்றன.

தென்ஆப்பிரிக்க அணி (102) ஒரு இடம் முன்னேறி 4-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. பாகிஸ்தான் அணி (98) ஒரு இடம் சறுக்கி 5-வது இடம் பெற்றுள்ளது. 20 ஓவர் போட்டியிலும் இந்திய அணி முதலிடத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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Daily Thanthi
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