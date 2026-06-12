ஒருநாள் கிரிக்கெட் தரவரிசை: இந்திய அணி முதலிடத்தில் நீடிப்பு

துபாய்,
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) ஒருநாள் போட்டி அணிகளின் வரு டாந்திர புதுபிக்கப்பட்ட தரவரிசை பட்டியலை நேற்று வெளியிட்டது. இதன் படி ஒரு புள்ளியை இழந்துள்ள இந்திய அணி (118 புள்ளி) தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. நியூசிலாந்து அணி (113) 2 புள்ளி அதிகரித்து 2-வது இடத்திலும், உலக சாம்பியன் ஆஸ்திரேலியா (109) 3-வது இடத்திலும் மாற்றமின்றி தொடருகின்றன.
தென்ஆப்பிரிக்க அணி (102) ஒரு இடம் முன்னேறி 4-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. பாகிஸ்தான் அணி (98) ஒரு இடம் சறுக்கி 5-வது இடம் பெற்றுள்ளது. 20 ஓவர் போட்டியிலும் இந்திய அணி முதலிடத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.