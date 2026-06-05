கான்வே, வில்லியம்சன், ரச்சின்... முதல் ஓவரிலேயே 3 விக்கெட்டுகள் - நியூசிலாந்துக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ராபின்சன்

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லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றுவரும் இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டம் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்துள்ளது.
டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீச முடிவு செய்தது. அதன்படி பந்துவீசிய நியூசிலாந்து அணியின் கைல் ஜெமிசன் இங்கிலாந்து பேட்ஸ்மேன்களுக்கு கடும் நெருக்கடி கொடுத்தார். நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு திரும்பிய ஜெமிசன், 62 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
தொடர்ச்சியாக விக்கெட்டுகளை இழந்த இங்கிலாந்து அணியில், ஹாரி புரூக் மட்டுமே போராடினார். அவர் 64 பந்துகளில் 56 ரன்கள் எடுத்து அணியை ஓரளவு மீட்டார். இறுப்பினும், இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 140 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
இங்கிலாந்து குறைந்த ஸ்கோரில் சுருண்டதால் நியூசிலாந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அணிக்கு வெளியே இருந்த ராபின்சன் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றினார்.
இன்னிங்ஸின் முதல் ஓவரை வீசிய ராபின்சன், அந்த ஓவரிலேயே மூன்று முக்கிய விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி லார்ட்ஸ் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தினார்.
டெவான் கான்வே - எல்பிடபிள்யூ
கேன் வில்லியம்சன் - கேட்ச்
ரச்சின் ரவீந்திரா - எல்பிடபிள்யூ
இதன் மூலம் தனது முதல் ஓவரையே 'டிரிபிள் விக்கெட் மெய்டன்' ஓவராக மாற்றி சாதனை படைத்தார்.
இதன்பின்னரும் ராபின்சன் தனது தாக்கத்தை தொடர்ந்தார். அவர் டேரில் மிட்செல் விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினார்.
மற்றொரு முனையில் கஸ் அட்கின்சன் மற்றும் ஜோஷ் டங் தலா ஒரு விக்கெட் வீழ்த்த, நியூசிலாந்து அணி 29 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது.
தற்போது முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 61/6 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. கிளென் பிலிப்ஸ் 31 ரன்களுடனும் நாதன் ஸ்மித் 6 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இங்கிலாந்தின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோரான 140 ரன்களை எட்ட நியூசிலாந்து இன்னும் 79 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது. கையில் 4 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், இரண்டாவது நாள்(இன்று) ஆட்டம் போட்டியின் போக்கை தீர்மானிக்கும் முக்கிய கட்டமாக அமைய உள்ளது.