ஒற்றைக் கையில் கேட்ச்... சுப்மன் கில் பெருமிதம்

சென்னை,
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் ஆட்டம் இமாசலப் பிரதேசத்தின் தரம்சாலாவில் நடைபெற்றது. மழை குறுக்கிட்டதால் போட்டி 25 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டநிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆப்கானிஸ்தான் அணி, இந்திய பந்துவீச்சாளர்களை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் 24.5 ஓவர்களில் 194 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது.
போட்டியின் போது ஸ்லிப் பகுதியில் ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் அல்லா கசன்பரின் கேட்சை இந்திய கேப்டன் சுமன் கில் ஒற்றைக் கையில் அற்புதமாக பிடித்தது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
இந்நிலையில், சுப்மன் கில், தனது கேட்ச் குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.
“கிரிக்கெட்டில் நீ இதுவரை அசத்தலான கேட்ச் எதையும் பிடித்ததில்லை என்று நண்பர் என்னிடம் கூறுவார். இப்போது ஒற்றைக் கையில் கேட்ச் பிடித்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது” என்றார்.
195 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு கேப்டன் சுப்மன் கில் சிறப்பான தொடக்கம் கொடுத்தார். அதிரடியாக விளையாடிய அவர், வெறும் 37 பந்துகளில் தனது 18-வது ஒருநாள் அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். இறுதியில் இந்திய அணி 22.5 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து 195 ரன்கள் எடுத்து 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2-வது ஒருநாள் போட்டி வருகிற 17-ந்தேதி லக்னோவில் நடைபெற உள்ளது. தொடரை கைப்பற்றும் நோக்கில் இந்தியா களமிறங்கும் நிலையில், சமநிலையை எட்டும் முயற்சியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி விளையாட உள்ளது.