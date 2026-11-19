பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாமின் மோசமான ஃபார்ம் குறித்து தொடர்ந்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டதால், அந்த அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் மைக் ஹெசன் செய்தியாளர் சந்திப்பில் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார்.
இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் முடிந்த பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மைக் ஹெசனிடம், பாபர் அசாமின் பேட்டிங் ஃபார்ம் குறித்துக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை கருத்தில் கொண்டு, பாபரின் தற்போதைய ஆட்டம் ரசிகர்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்துகிறதா என்றும் செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்குப் பதிலளித்த மைக் ஹெசன், "உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், இதுபோன்ற கேள்விகளைக் கேட்டு எனக்கு சலிப்பாகிவிட்டது. ஒவ்வொரு செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் இதே கேள்வியைத்தான் கேட்கிறீர்கள். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பாபர் அசாம் கிட்டத்தட்ட 50 சராசரியில் ரன்கள் எடுத்துள்ளார். எனவே, அவருடைய ஆட்டம் குறித்து எங்களுக்கு எந்தக் கவலையும் இல்லை" என்றார்.
மேலும், "ஒவ்வொரு முறையும் இதே கேள்விகளைப் பேசுவதை நிறுத்திவிட்டு, தற்போது மைதானத்தில் நடைபெறும் கிரிக்கெட் குறித்து கேள்வி கேட்கலாமே? பாகிஸ்தான் அணி சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது. அதைப் பற்றி பேசுவோம்" என்று கூறி அடுத்த கேள்விக்குச் சென்றார்.
இலங்கை தொடரில் பாபர் அசாமின் செயல்பாடு:
இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் 50 ரன்களும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 34 ரன்களும் பாபர் அசாம் எடுத்தார். இதையடுத்து இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதன் மூலம் இலங்கை அணிக்கு எதிரான தொடரில் மூன்று இன்னிங்ஸ்களில் 92 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். அவரது சராசரி 30.66 ஆக உள்ளது.