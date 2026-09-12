அறிமுக டெஸ்டிலேயே 9 சிக்ஸர்கள்... இங்கிலாந்தை அதிரவைத்த பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர்

பர்மிங்காம்,
அறிமுக டெஸ்டிலேயே 9 சிக்ஸர்கள் விளாசி இங்கிலாந்தை அதிரவைத்திருக்கிறார் பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ரசாவுல்லா.
இங்கிலாந்து-பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியின் 3-வது நாள் ஆட்டத்தில், பாகிஸ்தான் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. அறிமுக வீரர் ரசாவுல்லாவின் அதிரடியின் உதவியுடன் பாகிஸ்தான் அணி 2-வது இன்னிங்ஸில் 449 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணிக்கு 130 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி, இங்கிலாந்து பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் முதல் இன்னிங்ஸில் 133 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது.
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணி, சிறப்பான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தி 453 ரன்கள் குவித்தது. இதன் மூலம் பாகிஸ்தானை விட 320 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
பின்னர் 320 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் 2-வது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. சைம் அயூப் மற்றும் அப்துல்லா ஷபீக் ஆகியோர் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தனர்.
இதனால் பாகிஸ்தான் அணி இன்னிங்ஸ் தோல்வியை சந்திக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அதன்பிறகு அசான் அவைஸ் மற்றும் கேப்டன் ஷான் மசூத் ஆகியோர் பொறுப்புடன் விளையாடி அணியை சரிவில் இருந்து மீட்டனர்.
அசான் அவைஸ் 59 ரன்கள் எடுத்தார். கேப்டன் ஷான் மசூத் சிறப்பாக விளையாடி 95 ரன்கள் குவித்தார். சதத்தை நெருங்கிய நிலையில், டான் லாரன்ஸ் எடுத்த அபாரமான கேட்ச் மூலம் அவர் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பிறகு பாபர் அசாம் தனது பங்குக்கு 76 ரன்கள் சேர்த்தார். சவுத் ஷகீல் 29 ரன்களும், காசி கோரி 16 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இதனால் பாகிஸ்தான் அணி படிப்படியாக இங்கிலாந்தின் முன்னிலையை குறைத்தது.
பாகிஸ்தான் அணி 318 ரன்களுக்கு 8 விக்கெட்டுகளை இழந்தபோது, களமிறங்கிய 21 வயதான அறிமுக வேகப்பந்து வீச்சாளர் ரசாவுல்லா, போட்டியின் போக்கையே மாற்றினார்.
நம்பர் 9 வீரராக களமிறங்கிய அவர், இங்கிலாந்து பந்துவீச்சாளர்களை எந்தவித அச்சமும் இல்லாமல் எதிர்கொண்டு பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்களாக விளாசத் தொடங்கினார்.
ரசாவுல்லா வெறும் 63 பந்துகளில் 81 ரன்கள் விளாசினார். அவரது அதிரடி இன்னிங்ஸில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 9 சிக்ஸர்கள் இடம்பெற்றன.
இதன் மூலம் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஒன்றில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த வீரர் என்ற பென் ஸ்டோக்ஸின் சாதனையை ரசாவுல்லா சமன் செய்தார். 2023 ஆஷஸ் தொடரில் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 155 ரன்கள் எடுத்தபோது பென் ஸ்டோக்ஸ் 9 சிக்ஸர்கள் விளாசியிருந்தார்.
மேலும், டெஸ்ட் அறிமுக இன்னிங்ஸில் 9 சிக்ஸர்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் ரசாவுல்லா சமன் செய்தார். இதற்கு முன்பு நியூசிலாந்தின் டிம் சவுத்தி தனது டெஸ்ட் அறிமுக இன்னிங்ஸில் 9 சிக்ஸர்கள் விளாசியிருந்தார்.
இறுதியில் டான் லாரன்ஸ் பந்துவீச்சில் ஜோர்டன் காக்ஸிடம் ஸ்டம்பிங் செய்யப்பட்டு 81 ரன்களில் ரசாவுல்லா ஆட்டமிழந்தார். இதுவே பாகிஸ்தான் அணியின் கடைசி விக்கெட்டாக அமைந்தது. இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 96.4 ஓவர்களில் 449 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. முதல் இன்னிங்ஸில் 320 ரன்கள் பின்தங்கியிருந்த பாகிஸ்தான், 2-வது இன்னிங்ஸில் 129 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
இதனால் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற 130 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மூன்று நாட்களுக்குள் போட்டியை முடித்து தொடரை 3-0 என கைப்பற்றும் நிலையில் இருந்த இங்கிலாந்து அணியின் திட்டத்தை ரசாவுல்லாவின் அதிரடி ஆட்டம் மாற்றியுள்ளது. இதனால் 4-வது நாள் ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இங்கிலாந்துக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தொடரில் ஏற்கனவே இங்கிலாந்து அணி 2-0 என முன்னிலையில் உள்ளது. எனவே 3-வது டெஸ்டிலும் வெற்றி பெற்றால், பாகிஸ்தானை 3-0 என்ற கணக்கில் ஒயிட்வாஷ் செய்யும் வாய்ப்பு இங்கிலாந்துக்கு உள்ளது.
அதேவேளையில், ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்ய பாகிஸ்தான் கடுமையாக போராடும் என்பதால் இன்றைய 4-வது நாள் ஆட்டம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.