இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 2-வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியைக் காண இந்திய வீரர் ஆகாஷ் தீப்பின் பெற்றோர் முதல் முறையாக வெளிநாட்டுக்குப் பயணம் செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து துருவ் ஜூரல் தந்தை தெரிவித்துள்ள தகவல் ரசிகர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “இந்தப் போட்டியைக் காண வருமாறு துருவ் ஜூரல் எங்களிடம் கூறினான். அதனால் நாங்கள் வந்தோம். அவனது தாயாருக்கும் எனக்கும் இதுவே முதல் வெளிநாட்டுப் பயணம். ராஜ்கோட்டில் நடைபெற்ற அவனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியை மைதானத்தில் நேரில் பார்க்க முடியவில்லை. அப்போது வீட்டில் திருமண நிகழ்ச்சி இருந்தது. அந்தப் போட்டியைத் தவறவிட விரும்பவில்லை என்றாலும் எங்களால் வர முடியவில்லை” என்றார்.
மகனின் கிரிக்கெட் பயணத்தில் முக்கியமான தருணத்தை நேரில் காண வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் முதல் முறையாக வெளிநாடு சென்ற பெற்றோரின் இந்த அனுபவம் ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.