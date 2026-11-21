ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டில் 2018-ம் ஆண்டு தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் நடந்த பந்தை சேதப்படுத்திய விவகாரம் மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் அப்போதைய ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்த அனைவருக்கும் தெரியும் என்று முன்னாள் வீரர் உஸ்மான் கவாஜா தனது சுயசரிதையில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதற்கு டேவிட் வார்னர் மற்றும் கேமரூன் பேன்கிராஃப்ட் ஆகியோரும் ஆதரவு தெரிவித்ததால் சர்ச்சை தீவிரமடைந்தது. இதற்கிடையே தற்போதைய ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் தனக்கு பந்து சேதப்படுத்தப்பட்ட விவகாரம் குறித்து எதுவும் தெரியாது என்று திட்டவட்டமாக மறுத்தார். மேலும், இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை என்றும் விளக்கமளித்தார்.
இந்நிலையில், கம்மின்ஸுக்கு ஆதரவாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் குரல் கொடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "கடந்த 5 அல்லது 6 ஆண்டுகளாக கேப்டனாக பாட் கம்மின்ஸ் செய்துள்ள பணிகளுக்கும், சமீபத்தில் அவர் அளித்த விளக்கத்துக்கும் நான் முழு ஆதரவு அளிக்கிறேன். அவர் மிகச்சிறந்த தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார். அணியில் உள்ள மற்ற வீரர்களிடம் கேட்டாலும் இதே கருத்தைத்தான் தெரிவிப்பார்கள். அடுத்த மாதம் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் கம்மின்ஸ் கேப்டனாக இல்லாமல் வேறு ஒருவர் கேப்டனாக இருந்தால் அந்தச் சூழல் எப்படி இருக்கும் என்று என்னால் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியவில்லை" என்றார்.
மேலும், கம்மின்ஸ் கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டால் தான் என்ன முடிவு எடுப்பேன் என்பது குறித்தும் ஹேசில்வுட் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். "அப்படியொரு சூழ்நிலையில் நான் முடிவெடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால், எதிர்ப்புத் தெரிவித்து அணியில் இருந்து விலகுவது குறித்தும் நிச்சயமாக யோசிக்க வேண்டியிருக்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.