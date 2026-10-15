பதும் நிசங்கா விலகல்: இலங்கை அணியில் லஹிரு உதாரா சேர்ப்பு

கொழும்பு,
பாகிஸ்தானில் நடைபெறவுள்ள முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடருக்கான இலங்கை அணியில், காயம் காரணமாக பதும் நிசங்கா விலகியதைத் தொடர்ந்து அவருக்குப் பதிலாக லஹிரு உதாரா சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
காயத்திலிருந்து நிசங்கா இன்னும் முழுமையாகக் குணமடையாததால், விளையாடுவதற்கான மருத்துவ அனுமதி அவருக்குக் கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து, மாற்று வீரராக லஹிரு உதாராவை இலங்கை கிரிக்கெட் நிர்வாகம் தேர்வு செய்துள்ளது.
சமீபத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் 91 ரன்கள் எடுத்த உதாரா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் 188 ரன்களும் விளாசியுள்ளார். இதுவரை இலங்கை அணிக்காக டெஸ்ட் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டியில் இன்னும் அறிமுகமாகவில்லை. இதற்கிடையே, நவம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இலங்கை அணியிலும் பதும் நிசங்கா இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், அவரது பங்கேற்பு உடற்தகுதியைப் பொறுத்தே அமையும்.