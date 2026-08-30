கிரிக்கெட்

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: தாய்லாந்து பந்து வீச்சு தேர்வு

3வது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா - தாய்லாந்து அணிகள் மோதுகின்றன
பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: தாய்லாந்து பந்து வீச்சு தேர்வு
Published on

துபாய்,

பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் துபாயில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடர் நேற்று முன் தினம் தொடங்கியது.

இத்தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், தாய்லாந்து, ஹாங்காங் அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, வங்காளதேசம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இந்தோனேசியா என மொத்தம் 8 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

டாஸ்

இந்நிலையில், பெண்கள் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 3வது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா - தாய்லாந்து அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டிக்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற தாய்லாந்து முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து, இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது. ஆட்டம் இரவு 8 மணிக்கு தொடங்க உள்ளது.

கிரிக்கெட்
Cricket
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்
Women's Asia Cup
Women's Asia Cup Cricket
பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com