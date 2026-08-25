ரிஷப் பண்ட்டுடன் இணைந்து விளையாடுவது சிறப்பான அனுபவம்: துருவ் ஜுரேல்

கொழும்பு,
இலங்கைக்கு எதிரான 2வது டெஸ்டில் இந்திய வீரர் துருவ் ஜூரல் சதமடித்தார். அவர் ரிஷப் பண்ட்டுடன் இணைந்து சிறப்பாக விளையாடினார். இந்த நிலையில், ரிஷப் பண்ட் தொடர்பாக துருவ் ஜூரல் கூறியதாவது,
ரிஷப் பண்ட் மிகச்சிறந்த வீரர் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு எதிராக இந்தியாவுக்காக அவர் செய்த சாதனைகளும் நமக்குத் தெரியும். எனவே, அவர் என்னுடன் இருக்கும்போது, அவரது ஆலோசனையை மட்டுமே நான் நாடுவேன். அவருக்கு அதிக அனுபவம் உள்ளது. அதனால், ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து அவரிடம் எப்போதும் ஆலோசனை கேட்பேன்.
நீங்கள் பார்ப்பது போல, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விளையாடுவதற்கு பல்வேறு அணுகுமுறைகள் உள்ளன. அதுவே இந்த ஆட்டத்தை அழகாக்குகிறது. ரிஷப் பண்ட்டுடன் இணைந்து விளையாடுவது மிகவும் சிறப்பான அனுபவம். அவர் சிறு வயதிலிருந்தே விளையாடி வரும் விதத்தில் என்னால் அவரைப் போல் விளையாட முடியாது.
எனது ஆட்டத் திட்டம், எந்த பந்துவீச்சாளருக்கு எதிராக அதிரடியாக விளையாட வேண்டும், எந்த ஓவர்களில் நிதானமாக விளையாட வேண்டும் என்பதுதான். பந்தும் விக்கெட் கீப்பர், நானும் விக்கெட் கீப்பர். மேலும், நாங்கள் இருவரும் மிடில் ஆர்டரில் பேட்டிங் செய்கிறோம். எனவே, அவரிடம் ஆலோசனை கேட்பது எனக்கு மிகவும் சிறந்த அனுபவமாக உள்ளது. என தெரிவித்துள்ளார்.