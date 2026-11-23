வெலிங்டன்,
இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது நியூசிலாந்து அணிக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் முடிவு என்று அந்த அணியின் பேட்ஸ்மேன் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் பேசுகையில், "5 நாட்களையும் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, முதல் இன்னிங்ஸில் இருந்து ஆட்டம் முடிந்த விதம் வியப்பாக இருக்கிறது. ஆடுகளம் ஒவ்வொரு நாளும் மாறியது. இது மிகவும் சிறப்பான டெஸ்ட் போட்டியாக அமைந்தது. இரு அணிகளும் முழுமையாக போராடின. பேட்டிங்கிற்கு சாதகமான ஆடுகளத்திலும் பல சவால்கள் இருந்தன. நாங்கள் இருந்த நிலைமையில் இருந்து டிரா செய்தது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது" என்றார்.
வெலிங்டனில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து அணி 70 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியபோது, நிக்கோல்ஸ் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் இணைந்து 6-வது விக்கெட்டுக்கு 216 ரன்கள் சேர்த்து அணியை மீட்டனர்.
பிலிப்ஸ் 118 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், நிக்கோல்ஸ் ஆட்டமிழக்காமல் 175 ரன்கள் குவித்தார். இதனால் நியூசிலாந்து 368 ரன்களை எட்டியது.
இதையடுத்து, இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. கே.எல். ராகுல் 136 ரன்களும், ரிஷப் பண்ட் 128 ரன்களும் எடுத்தனர். சுப்மன் கில் 98 ரன்களும், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்களும் எடுத்தனர். தேவ்தத் படிக்கல் 80 ரன்களும், துருவ் ஜுரெல் 78 ரன்களும் சேர்த்தனர்.
இதன் மூலம் 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்ற இந்திய அணி, நியூசிலாந்தின் 2-வது இன்னிங்சில் 119 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வெற்றியை எதிர்நோக்கியது. ஆனால், டேரில் மிட்செல் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் நிதானமாக விளையாடி இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை தடுத்தனர். நியூசிலாந்து அணி 239 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தநிலையில், போட்டி டிரா ஆனது.
அடுத்ததாக நவம்பர் 27-ம் தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் 2-வது டெஸ்ட் தொடங்குகிறது. முதல் போட்டி டிராவில் முடிந்த நிலையில், தொடரில் முன்னிலை பெற இரு அணிகளும் வெற்றியை எதிர்நோக்கி களமிறங்கும். நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் இந்தியா ஏற்கனவே 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 3-2 என்றும், ஒருநாள் தொடரை 3-1 என்றும் கைப்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.