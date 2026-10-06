வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் வீரர்களை சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்த வாய்ப்பு: மோர்கல்

மும்பை,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில், இந்திய அணி வீரர்களை சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளதாக பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளர் மோர்னே மோர்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
லக்னோவில் நடைபெறவுள்ள முதல் டி20 போட்டிக்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மோர்கல், தொடரில் வெற்றி பெறுவதே இந்திய அணியின் முதன்மையான இலக்கு என்றாலும், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்குப் பிறகு மிகக் குறுகிய இடைவெளியில் இந்தத் தொடர் தொடங்குவதால், ஒவ்வொரு போட்டியிலும் ஒரே வீரர்களை களமிறக்காமல் சுழற்சி முறையைப் பின்பற்ற வேண்டிய சூழல் இருக்கலாம் என்று கூறினார்.
இது தொடர்பாக மோர்கல் கூறியதாவது:
கம்பீர் வீரர்களை சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்துவார் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். ஆனால், இறுதி முடிவு தேர்வுக்குழு, பயிற்சியாளர் மற்றும் கேப்டனிடம் இருக்கும். ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இருந்து வீரர்கள் தற்போது தான் திரும்பியுள்ளதால், பயணக் களைப்பு மற்றும் நேர மண்டல மாற்றத்தால் ஏற்படும் சோர்வு ஆகியவற்றை மதிப்பீடு செய்த பிறகே அணித் தேர்வு குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் மோர்கல் தெரிவித்தார்.