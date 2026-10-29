நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடரிலிருந்து பிரசித் கிருஷ்ணா விலகல் – இந்திய அணியில் ஆகிப் நபிக்கு வாய்ப்பு

இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா, காயத்திலிருந்து முழுமையாகக் குணமடையாததால், நியூசிலாந்துக்கு எதிராக தொடங்கவுள்ள ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாட மாட்டார் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின்போது அவருக்குக் காயம் ஏற்பட்டது. தற்போது பெங்களூருவில் உள்ள கிரிக்கெட் சிறப்பு மையத்தில் உடற்தகுதிப் பரிசோதனை மற்றும் போட்டிக்கான பயிற்சிகள் அவருக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. ஒருநாள் தொடரைவிட டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு அவர் முழுமையாகத் தயாராக இருப்பதே முக்கியம் என இந்திய அணி நிர்வாகமும் தேர்வுக் குழுவும் கருதுகின்றன.
இதற்கிடையில், ஜம்மு காஷ்மீர் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி, இந்தியா ஏ அணிக்காக நியூசிலாந்து ஏ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பாகப் பந்துவீசி கவனம் ஈர்த்துள்ளார். குறிப்பாக, எதிரணியின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதுடன், பந்தைச் சிறப்பாக ஸ்விங் செய்து தேர்வாளர்களைக் கவர்ந்துள்ளார். இதனால் பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்குப் பதிலாக இந்திய ஒருநாள் அணியில் ஆகிப் நபிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் வேகப்பந்து வீச்சுப் பிரிவில் அர்ஷ்தீப் சிங், அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் ஆகிப் நபி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால், அந்தப் பிரிவு அனுபவம் குறைந்ததாக இருக்கும்.
மேலும், ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு ஒருநாள் தொடரில் ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு வியூகம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இருப்பினும், ஆகிப் நபி அணியில் சேர்க்கப்படுவது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாக வேண்டியுள்ளது.