கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலிருந்து பிரசித் கிருஷ்ணா விலகல் ?

புதுடெல்லி,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 3-வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டிக்கு முன்பாக இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா காயம் காரணமாக சண்டிகரில் நடைபெறவுள்ள போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார். அக்டோபர் 3-ம் தேதி நியூ சண்டிகரில் இந்தப் போட்டி நடைபெற உள்ளது.
கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் பிரசித் கிருஷ்ணா 5 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசி 1 விக்கெட் எடுத்திருந்தார். அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டிருப்பது போட்டிக்குப் பிறகு உறுதி செய்யப்பட்டது.
அவரது காயத்தின் தீவிரம் குறித்து மேலும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. அவர் சண்டிகர் போட்டியை மட்டுமல்லாமல், இந்தத் தொடரின் அடுத்த போட்டிகளையும் தவறவிடும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.