பிக் பாஷ் லீக்கில் தனியார் முதலீடு: ஆஸ்திரேலியா முடிவு

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் நிர்வாகம் பிக் பாஷ் லீக்கின் எதிர்கால வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, முதல்முறையாக அணிகளின் உரிமையில் தனியார் முதலீட்டாளர்களை அனுமதிக்கும் முக்கியமான முடிவை எடுத்துள்ளது. இதன் முதல் நடவடிக்கையாக மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் அணியை தனியார் முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்பனை செய்வதற்கான நடைமுறை தொடங்கப்பட உள்ளது. இதற்காக தனியார் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களையும் விலை முன்மொழிவுகளையும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் நிர்வாகம் அழைக்க உள்ளது. இந்த விற்பனை நடவடிக்கை வெற்றிகரமாக முடிந்தால், 2027–28 பிக் பாஷ் லீக் சீசனில் மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் அணி புதிய உரிமையாளரின் கீழ் செயல்படத் தொடங்கும்.
இந்த நடவடிக்கை பிக் பாஷ் லீக்கின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.
கிரிக்கெட் அமைப்புகளுக்கு முக்கிய பங்கு இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது தனியார் முதலீட்டாளர்களுக்கு கதவு திறக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் அணிகளுக்கு புதிய முதலீடு கிடைப்பதுடன், வீரர்கள், பயிற்சி கட்டமைப்பு, ரசிகர் அனுபவம், விளம்பரம், வணிக வளர்ச்சி மற்றும் அணிகளின் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் அணியின் விற்பனை வெற்றிகரமாக நிறைவேறினால், மற்ற பிக் பாஷ் அணிகளும் இதே முறையை பின்பற்றுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம். ஆனால் அனைத்து அணிகளையும் கட்டாயமாக தனியாருக்கு விற்பனை செய்யும் திட்டம் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் நிர்வாகத்திடம் இல்லை. ஒவ்வொரு மாநில கிரிக்கெட் அமைப்பும் தங்களுடைய அணிக்கும், அந்த அணியைச் சுற்றியுள்ள உள்ளூர் சமூகத்திற்கும் எது சிறந்தது என்பதை தனித்தனியாக முடிவு செய்யும் வகையில் சுய தீர்மான நடைமுறை பின்பற்றப்பட உள்ளது. இதனால் ஒரு அணி தனியார் முதலீட்டை ஏற்கலாம்; மற்றொரு அணி தற்போதைய உரிமை அமைப்பிலேயே தொடர்ந்து செயல்படலாம்.