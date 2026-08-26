கிரிக்கெட்

2வது தகுதி சுற்று: கோவை அணி 183 ரன்கள் குவிப்பு

கோவை 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 183 ரன்கள் குவித்துள்ளது
2வது தகுதி சுற்று: கோவை அணி 183 ரன்கள் குவிப்பு
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சென்னை,

கோவை - திருச்சி அணிகள் மோதும் டிஎன்பிஎல் 2வது தகுதி சுற்று போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. டாஸ் வென்ற கோவை கிங்ஸ் கேப்டன் ஷாருக் கான், முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார்.

முதலில் பேட்டிங் செய்த கோவை 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 183 ரன்கள் குவித்துள்ளது. அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் நல்ல அடித்தளம் அமைத்த நிலையில், மிடில் ஆர்டரில் வந்த வீரர்கள் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தனர். குறிப்பாக கடைசி ஓவர்களில் பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்கள் மூலம் கோவை வேகமாக ரன்களை உயர்த்தியது. இதனால் திருச்சி அணிக்கு 184 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறுபுறம், இலக்கை துரத்த தொடங்கிய திருச்சி ஆரம்பத்திலேயே தடுமாறி வருகிறது.

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Daily Thanthi
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