கிரிக்கெட்

ஆர்சிபிக்கு 4 இடம்.. சிஎஸ்கேக்கு ஒன்னு - அஷ்வின் தேர்வு செய்த இந்திய புதிய டி20 அணி

இந்திய புதிய டி20 அணிக்கான 15 வீரர்கள் கொண்ட பட்டியலை ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் வெளியிட்டுள்ளார்.
சென்னை,

ஐபிஎல் 2026 சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இந்திய டி20 அணி குறித்த விவாதம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. தற்போதைய பார்மின் அடிப்படையில் இந்திய புதிய டி20 அணிக்கான 15 வீரர்கள் கொண்ட பட்டியலை ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் வெளியிட்டுள்ளார்.

அஷ்வின் தேர்வு செய்துள்ள அணியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணியைச் சேர்ந்த 4 வீரர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிலிருந்து ஒரே ஒரு வீரர் மட்டுமே இந்தத் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளார்.

தொடக்க வீரர்களாக டெல்லி கேப்பிடல்ஸின் கே.எல். ராகுல் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் இளம் புயல் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோரை அஷ்வின் தேர்வு செய்துள்ளார்.

அஸ்வினின் இந்திய புதிய டி20 அணிப் பட்டியல்!

1.வைபவ் சூர்யவன்ஷி

2.கே.எல். ராகுல்

3. படிக்கல்

4.ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்

5.படிதார்

6.நிதிஷ் குமார் ரெட்டி

7.அஷுதோஷ் சர்மா

8.க்ருணால் பாண்டியா

9.ஷிவாங் குமார்

10.புவனேஷ்வர் குமார்

11.பிரின்ஸ் யாதவ்

12.அன்சுல் கம்போஜ்

13.ஹர்ஸ் துபே

14.ஷமி

15.ஜுரெல்

