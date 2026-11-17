வெல்லிங்டன்,
இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் நியூசிலாந்து ஆடுகளங்கள் தொடக்கத்தில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும் என்றும், ஆட்டம் செல்லச் செல்ல பேட்டிங் செய்வதற்கு ஏற்றதாக மாறும் என்றும் நியூசிலாந்து ஆல்ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திரா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வரும் வியாழக்கிழமை வெல்லிங்டனில் தொடங்குகிறது. இதையொட்டி ஆடுகளத்தின் தன்மை குறித்துப் பேசிய ரச்சின், இரு அணிகளுக்கும் இடையே கடும் போட்டி இருக்கும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து ஆடுகளங்களில் புற்கள் அதிகமாக இருப்பதால், பந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்விங் ஆகும், எகிறும் அல்லது திசை மாறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எப்போதும் இருக்கும் என்று ரச்சின் கூறினார்.
வெல்லிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானம் நல்ல வேகத்துடனும், பவுன்ஸுடனும் பந்தை எடுத்துச் செல்லும் தன்மை கொண்டது. புதிய பந்தில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு அதிக உதவி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அதே நேரத்தில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களும் அவ்வப்போது விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவார்கள் என்றார்.
ஆனால், ஆட்டம் போக போக பேட்டிங் செய்வதற்கான சூழல் மேம்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
26 வயதான ரச்சின் ரவீந்திரா, தோள்பட்டை காயம் காரணமாக கடந்த சில வாரங்களாக கிரிக்கெட் விளையாடாமல் இருந்தார். இதற்காக 8 வாரங்கள் மறுவாழ்வு மற்றும் உடல்தகுதிப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டார். தற்போது காயத்திலிருந்து மீண்டு இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடத் தயாராகியுள்ளார்.
மீண்டும் களமிறங்குவது குறித்துப் பேசிய அவர், “அணியினர் தொலைக்காட்சியில் விளையாடுவதைப் பார்க்கும்போது நாமும் களத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்படும். மீண்டும் விளையாடுவதற்கு ஆவலாக இருக்கிறேன். குறிப்பாக சொந்த மண்ணான வெல்லிங்டனில் மீண்டும் களமிறங்குவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது” என்றார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் இடையே 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. முதல் போட்டி நவம்பர் 19-ம் தேதி வெல்லிங்டனிலும், 2-வது போட்டி நவம்பர் 27-ம் தேதி கிறைஸ்ட்சர்ச்சிலும் தொடங்குகிறது.