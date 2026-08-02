மாதம் ரூ.70,000 ஓய்வூதியம் பெறும் ரஹானே

மும்பை,
இந்திய அணியின் அனுபவம் மிக்க பேட்ஸ்மேன் அஜிங்க்யா ரஹானே, சமீபத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். 2011-ல் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமான அவர், 85 டெஸ்ட், 90 ஒருநாள் மற்றும் 20 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி இந்திய கிரிக்கெட்டில் தனக்கென ஒரு முத்திரையை பதித்தார். குறிப்பாக, 2020–21 ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தில் இந்திய அணியை வரலாற்று டெஸ்ட் தொடர் வெற்றிக்கு கேப்டனாக வழிநடத்தியது அவரது மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதப்படுகிறது.
ஓய்வுக்குப் பிறகு, பிசிசிஐ-யின் முன்னாள் வீரர்களுக்கான நலத்திட்டத்தின் கீழ் ரஹானேவுக்கு மாதம் ரூ.70,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 25-க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக விளையாடிய முன்னாள் வீரர்கள் இந்த உயர்ந்த ஓய்வூதியப் பிரிவுக்கு தகுதி பெறுகின்றனர்; 85 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய ரஹானே இந்த பிரிவில் இடம்பெறுகிறார்.
ரஹானே சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து விலகியிருந்தாலும், உள்நாட்டு மற்றும் ஃபிராஞ்சைஸ் கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவரது அமைதியான தலைமைத்துவமும் வெளிநாட்டு மைதானங்களில் ஆடிய முக்கிய இன்னிங்ஸ்களும் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் நீண்ட காலம் நினைவுகூரப்படும்.