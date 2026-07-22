ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட், ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக ரஹ்மத் ஷா நியமனம்

சென்னை,
ஹஷ்மதுல்லா ஷாஹிதி தலைமையில் ஆப்கானிஸ்தான் 2023 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் நெதர்லாந்து போன்ற வலுவான அணிகளை வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் வரலாற்று சாதனை படைத்தது. மேலும், 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடருக்கு முதல் முறையாக தகுதி பெற்றது. எனினும், அடுத்த ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027 அக்டோபர்–நவம்பர் மாதங்களில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், ஷாஹிதி தனது கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
ஹஷ்மதுல்லா ஷாஹிதி கேப்டன் பதவியிலிருந்து விலகியதைத் தொடர்ந்து, ஆப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணிகளின் புதிய கேப்டனாக அனுபவம் மிக்க ரஹ்மத் ஷாவை ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் நியமித்துள்ளது.
2013-ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான ரஹ்மத் ஷா, ஆப்கானிஸ்தானுக்காக இதுவரை 128 ஒருநாள் போட்டிகளிலும், 12 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ள அனுபவம் வாய்ந்த வீரர் ஆவார்.
ரஹ்மத் ஷா புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டதையடுத்து, ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் ஆப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணிகளின் துணைக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.