டெஸ்ட் தரவரிசை : டாப் 10-க்குள் நுழைந்த முதல் ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்... வரலாறு படைத்த ரஹ்மத் ஷா

புதுடெல்லி,
ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் ரஹ்மத் ஷா, ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டிங் தரவரிசையில் 7-வது இடத்தைப் பிடித்து, ஆண்கள் டெஸ்ட் தரவரிசையின் பேட்டிங் அல்லது பந்துவீச்சுப் பிரிவில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் நுழைந்த முதல் ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.
ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக ஷார்ஜாவில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ரஹ்மத் ஷா 173 ரன்கள் குவித்தார். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அவர் அடித்த 5-வது சதம் இதுவாகும். இந்த ஆண்டில் அவர் அடித்த 2-வது சதமும் இதுதான்.
இதன் மூலம் டெஸ்ட் பேட்டிங் தரவரிசையில் 6 இடங்கள் முன்னேறி 7-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில், தென் ஆப்பிரிக்காவின் எய்டன் மார்க்ரம், இலங்கையின் கமிந்து மெண்டிஸ் உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளி ரஹ்மத் ஷா இந்த இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
சமீபகாலமாக ஆப்கானிஸ்தான் அணி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறது. ஜிம்பாப்வே, வங்காளதேசம் அணிகள் பங்கேற்ற முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் தோல்வியின்றி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
இதன் பலனாக, ஐசிசி ஒருநாள் அணிகளுக்கான தரவரிசையில் ஆப்கானிஸ்தான் 6-வது இடத்துக்கு முன்னேறியது. இதுவே அந்த அணியின் சிறந்த தரவரிசையாகும்.
இதற்கிடையே, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் சிறப்பாகப் பந்துவீசிய இந்திய வீரர்களும் ஐசிசி தரவரிசையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.
ஆல்-ரவுண்டர் அக்சர் படேல், வெலிங்டனில் நடைபெற்ற 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் 28 ரன்கள் கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் ஒருநாள் பந்துவீச்சாளர்கள் தரவரிசையில் 23 இடங்கள் முன்னேறி 21-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங், 11 இடங்கள் முன்னேறி 31-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
இந்தத் தொடரில் இதுவரை 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்த வீரராக உள்ள குர்னூர் பிரார், 100-வது இடத்துக்கு வெளியே இருந்த நிலையில், 60 இடங்கள் முன்னேறி 48-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.