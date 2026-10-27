ரஞ்சி டிராபி: ஆயுஷ் பதோனி அபாரம்

புதுடெல்லி,
டெல்லி அணியின் கேப்டன் ஆயுஷ் பதோனி, 2026–27 ரஞ்சி டிராபி தொடரில் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வருகிறார். ஜார்க்கண்ட் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் முதல் நாளில் அவர் ஆட்டமிழக்காமல் 106 ரன்கள் எடுத்து சதம் அடித்தார். ராஞ்சியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், பதோனி 122 பந்துகளைச் சந்தித்து 11 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்களுடன் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
முதலில் பேட்டிங் செய்த டெல்லி அணி, தொடக்கத்தில் சில விக்கெட்டுகளை இழந்து அழுத்தத்தைச் சந்தித்தது. பிரியன்ஷ் ஆர்யா 39 ரன்களும், சனத் சங்வான் 37 ரன்களும், யாஷ் துல் 29 ரன்களும் எடுத்தனர். இருப்பினும், முக்கியமான நேரத்தில் களமிறங்கிய பதோனி பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ரன் எண்ணிக்கையை உயர்த்தினார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய சுமித் மாத்தூர் அரைசதம் அடித்து அணிக்கு வலுசேர்த்தார்.
ஐந்தாவது விக்கெட் வீழ்ந்தபோது 181 ரன்களில் இருந்த டெல்லி அணியை, பதோனி மற்றும் மாத்தூர் இணைந்து சிறப்பாக மீட்டனர். முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் டெல்லி அணி 90 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 309 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. பதோனி 106 ரன்களுடனும், சுமித் மாத்தூர் 50 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.
குஜராத் அணிக்கு எதிரான முந்தைய போட்டியில் பதோனி 217 ரன்கள் அடித்திருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து ஜார்க்கண்ட் அணிக்கு எதிராகவும் சதம் அடித்திருப்பது அவரது சிறப்பான ஃபார்மை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்திய அணிக்காக விளையாடும் வாய்ப்பைப் பெறுவதற்கான தனது திறமையை நிரூபிக்கும் வகையில், தொடர்ந்து ரன்களை குவித்து வருகிறார். அவரது இந்த ஆட்டம் இந்திய அணித் தேர்வாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.