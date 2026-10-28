அதிரடிக்கு கிடைத்த பரிசு... டி20 பேட்டிங் தரவரிசையில் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்த அபிஷேக் சர்மா

வெல்லிங்டன்,
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா ஐசிசி ஆண்கள் டி20 பேட்டிங் தரவரிசையில் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிராக வெல்லிங்டனில் நடைபெற்ற 3-வது டி20 போட்டியில், 199 ரன்கள் என்ற இலக்கை விரட்டிய இந்திய அணிக்காக அபிஷேக் சர்மா அதிரடியாக விளையாடினார். வெறும் 35 பந்துகளில் சதத்தை எட்டிய அவர், 38 பந்துகளில் 113 ரன்கள் குவித்தார். அவரது ஆட்டத்தில் 9 பவுண்டரிகளும் 11 சிக்ஸர்களும் அடங்கின.
அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடி ஆட்டத்தால் இந்திய அணி 13.2 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்தை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய இந்திய அணி, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
இந்நிலையில், ஐசிசி ஆண்கள் டி20 பேட்டிங் தரவரிசையில் அபிஷேக் சர்மா 897 புள்ளிகளுடன் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். பாகிஸ்தான் வீரர் சாஹிப்சாதா பர்ஹான் 883 புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்திலும், இந்திய வீரர் இஷான் கிஷன் 866 புள்ளிகளுடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 9-வது இடத்த்திலும், சஞ்சு சாம்சன் 6 இடங்கள் முன்னேறி 20-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
இந்திய பந்துவீச்சாளர்களில் அர்ஷ்தீப் சிங் 6 இடங்கள் முன்னேறி 15-வது இடத்தையும், அக்சர் படேல் 11-வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். தற்போதைய டாப் 10 வரிசையில் இந்திய பவுலர்கள் யாரும் இடம்பெறவில்லை.